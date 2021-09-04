СОГГ: количество нелегальных мигрантов за сутки увеличилось в 4 раза

За минувшие сутки пограничники не впустили около сорока нелегальных мигрантов из Беларуси.
Как и в предыдущие дни, они планировали перейти границу из соседней страны в Швенчёнском и Шальчининкском районах.
В пятницу таких иностранцев было больше всего. После небольшого перерыва мигранты также были замечены в Друскининкайском муниципалитете и Игналинском районе.
В Литву не попал ни один мигрант.
В страну через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.
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