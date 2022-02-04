"Содра" выдала рекордное количество больничных: больше трети из-за ковида

О росте числа больных свидетельствует и рост числа выдаваемых больничных, связанных с COVID-19.

По данным Фонда социального страхования ("Содры"), в декабре 2021 г. было выдано 279 832 больничных. Из них 36 999 - в связи с COVID-19, 2874 – справки по уходу за больными.

В январе 2022 г. было выдано намного больше справок – 389 607. Количество справок, связанных с COVID-19, выросло в 2,7 раза. Всего выдано 100 438 справок, из них 8372 - справки по уходу за больными.

По данным "Содры", в некоторые дни справки выдавали десяткам тысяч людей. Например, 31 января было выдано 36 677 справок.

Больше, чем в январе справок выдали в марте 2020 г. Тогда было выдано 427 703 больничных, из них 125 799 в связи с COVID-19, а 103 009 - справки по уходу за больными или детьми.

Много справок было выдано и в апреле 2020 года – 133 068, 118 492 - справки по уходу за больными или детьми.

В декабре 2020 г. выдали 111 559 больничных, а 6174 справки по уходу за больными или детьми.

В Литве меняется стратегия тестирования.

В среду Минздрав сообщил, что в мобильных пунктах можно сдать и быстрые тесты на антигены. Это позволит не только быстрее выявить болезнь, но и снять нагрузку с лабораторий.

Кроме того, Минздрав решил с 5 февраля отменить действие "паспорта возможностей".