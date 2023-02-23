"Содра": средняя зарплата в Литве – 1844 евро, но каждый пятый получает меньше 800 евро

23 февраля Фонд социального страхования ("Содра") представил обзор доходов за четвертый квартал 2022 года.

В четвертом квартале 2022 г. трудовые доходы жителей, которые работали полный месяц, по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 208 евро и составили 1844 евро "на бумаге". Трудовые доходы "на руки" увеличились на 119 евро до 1153 евро.

"Номинальный рост зарплаты был быстрым, но он лишь отчасти компенсировал рост цен. Средние доходы "на руки" в четвертом квартале 2022 года увеличились на 12%, а годовая инфляция в декабре 2022 г. была почти 22%", – сказала на пресс-конференции представитель "Содры" Кристина Зитиките.

По ее словам, рост зарплат был обусловлен ростом минимальной зарплаты (на 14%), ростом зарплат госчиновников и политиков и ростом экономики. В 2021 г. каждый четвертый работник в Литве получал зарплату меньше 800 евро, а в 2022 г. таких был каждый пятый. Большая часть – около 43% – получали доходы в размере 1000–2000 евро, 17% – 2000–3000 евро, больше 3000 евро получали около 12% работников.

По данным "Содры", разница между зарплатами осталась примерно такой же, какой была год назад: доходы 1/5 жителей с большими зарплатами были в 6,4 раз выше, чем у 1/5 жителей с самыми низкими зарплатами.

"Этот показатель выше среднего по ЕС, где люди с большими зарплатами зарабатывают в 5 раз больше, чем люди с самыми небольшими доходами. Есть и положительная тенденция: по мере роста зарплат, снизилось число людей с очень низкими доходами", – сказала Зитиките.

По данным "Содры", в прошлом году 730 евро "на бумаге" (это 550 евро "на руки") получали около 9% работников, а в ноябре 2022 г. меньше минимума получали около 100 000 человек. В их числе около 58 000 человек пользуются льгота,ми и не платят налоги с минималки, а около 19 000 болели весь месяц, поэтому реально доходы ниже минимума получают 24 000 человек. Больше всего среди них жителей Висагинаса, Пагегяй, Шилутского района.

В прошлом году номинальные зарплаты больше всего росли в сфере информации и связи, а также финансов и страхования. В госсекторе доходы больше всего выросли в сфере образования – на 15% до 1618 евро.

Номинальные зарплаты ниже всего в сфере обслуживания: охрана, трудоустройство, администрирование - 1178 евро, проживания и общепита – 949 евро.

По данным "Содры" число работников по-прежнему росло.

"Несмотря на энергетический кризис и другие трудности, с которыми сталкивается бизнес, число работников в прошлом году росло. Рост числа безработных в конце года был обусловлен сезонностью", – сказала Зитиките.

Правда, в тех сферах, где работает больше всего людей, зарплаты росли меньше всего.

Разница в доходах между регионами не сокращается, а растет. Районы все больше отстают от Вильнюса и других крупных муниципалитетов. Самые большие доходы у жителей, которые декларировали место жительства в Неринге (2661 евро) и Вильнюсе (2141 евро "на бумаге", 1300 "на руки"), самые небольшие – в Кельмеском районе (1284 евро) и Калварии (1274 евро "на бумаге", "на руки" – 840 евро).

Средняя зарплата в Вильнюсе (2141 евро) на 47% выше средней зарплаты в остальных регионах (1458 евро).