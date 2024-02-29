"Содра" сообщает о графике выплат пособий и пенсий в марте

Пособия по уходу за детьми выплатят 15 марта. Пособия по безработице выплатят 20 марта, на содержание детей – 25 марта.
Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.
Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 12 марта, на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 марта, на почте – 10–26 марта.
Пенсионные аннуитеты выплатят 26 марта.
Календарь выплат пенсий
Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают:
клиенты Swedbank – 8, 9, 12 марта,
клиенты Šiaulių bankas: в Вильнюсском, Шяуляйском, Алитусском регионах 6 марта, в Каунасском, Клайпедском, Мажейкяйском - 7 марта, Мариямпольском, Шилальском, Утенском и Паневежском - 8 марта, клиенты SEB (в Вильнюсе) - 7 марта,
Luminor (ранее DnB): в Вильнюсском, Каунасском, Алитусском, Маряимпольском, Шяуляйском регионах 6 марта, в Клайпедском, Шилальском, Мажейкяйском – 7 марта, в Паневежском, Утенском – 8 марта,
клиенты SEB, Urbo bankas, Citadele, Luminor Bank (бывший Nordea) и других платежных ведомств – 8 марта,
на "Литовской почте" – 10–26 марта,
Доставка на дом: "Литовская почта", Bastaras, Rausidas – 10–26 марта.
Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского, Каунасского, Шяуляйского регионов получат пенсии 18 марта, а Клайпедского, Мариямпольского, Паневежского, Алитусского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 19 марта.