Со среды в Литве – новые правила дорожного движения: инструктор рассказал об изменениях

"Об изменениях правил сейчас больше знают инструкторы по вождению, работники Regitrа, дорожная полиция, на других эти изменения особенно не повлияют", – заметил Пакенас.

Одно из новшеств – велосипедные улицы. На них скорость ограничена до 30 км/ч, велосипедистов на таких улицах обгонять запрещается. Мало того, на таких улицах велосипедисты не обязаны держаться правого края дороги и смогут ездить парами.

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Пакенас сказал, что на тех улицах, где планируется такое движение, и сейчас ездить безопасно, водители там привыкли к велосипедистам.

"Нам не надо ждать 1 июня и введения ограничения скорости до 30 км/ч. Например, ул. М.-К.Чурлёнё и без того неровная, там много "лежачих полицейских4 и неровных участков. Опытный водитель и на скорости 50 км/ч там не поедет", – сказал он.

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Правда, пока такие улицы появятся только в Вильнюсе, другие города такие новшества не обещают.

В столице велосипедные дороги в первую очередь появятся на ул. Чурлёнё (от Дворца бракосочетаний до парка Вингис), а также на ул. Йоваро, З.Серакауско, K.Донелайчё, Расейню, П.Климо и Крокувос.

Там это движение будет зависеть от сезона.

"Будем говорить весной об отношении с другими участниками движения, которые появляются в определенный сезон, как надо их уважать. Напоминать о том, что за сезон могли забыть. Однако хочется обоюдного уважения. Если я как водитель уважаю других участников движения, то я хочу, чтобы меня уважали и велосипедисты, самокатчики, пешеходы", – сказал Пакенас.

С 1 июня изменится разметка на полосе А. Кроме того, этой полосой сможет пользоваться исключительно общественный транспорт. Полосой A+ смогут пользоваться велосипедисты, водители мопедов, легких квадроциклов и автомобили со знаком "инвалид".

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Кроме того, полосой A+, если это допускают знаки, смогут пользоваться мотоциклисты, легковые такси, а также автомобили, в которых едут 4 или больше человек, а также электромобили.

"Я считаю это изменение административным, для водителей тут немногое меняется. Все будет зависеть от того, где и какому транспорту разрешит ездить муниципалитет. Как полоса будет отмечена - вопрос договоренности", – сказал эксперт.

Это не единственное изменение в полосе А. В новых правилах предусмотрены и отдельные светофоры для общественного транспорта. Они позволят ему быстрее выехать на перекресток, когда его траектория движения не пересекает траекторию движения другого транспорта. Правда, в ближайшее время в Литве такие светофоры не появятся. Пока о такой возможности думает лишь Клайпедский муниципалитет, однако в планах такой даты нет.

Пакенас считает, что из-за некоторых особенностей такого светофора может возникнуть хаос.

"S и черточка - это новый знак, водителю понятно, что это не для него. Но вот стрелка вверху - знакома водителям, они могут перепутать ее с тем сигналом, который привычен для них. Она находится внизу, как обычно находится сейчас, поэтому возникает вопрос, не будут ли водители интерпретировать это как сигнал, разрешающий им ехать, неважно, что стрелка будет белой, а не зеленой", – сказал он.