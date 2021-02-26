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Государственная налоговая инспекция Литвы завершает процесс регистрации данных, предоставленные третьими лицами и их переноса в декларации жителей. Ежегодно после заполнения деклараций сотни тысяч людей могут вернуть переплаченные налоги, другая часть жителей напротив должна заплатить налоги. До сих пор не все жители заполнили декларации за 2019 год - в их числе и те, кто должен государству, и те, кто может вернуть переплату налогов.
Valstybinė mokesčių inspekcija
Valstybinė mokesčių inspekcija
© DELFI / Kiril Čachovskij

Декларация доходов в этом году начинается с 1 марта.

"В этом году жители могли заполнять декларации с 1 января, но мы рекомендуем им не спешить, подождать, когда ГНИ заполнит предварительные декларации, внеся в них данные от третьих лиц, чтобы потом не пришлось уточнять данные декларации", – сообщает представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

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На данный момент в базе данных есть информация из 97% источников третьих лиц о доходах и расходах жителей. Еще 3500 налогоплательщиков должны уточнить данные. ГНИ отдельным сообщением уведомит жителей об окончательной готовности системы, предварительно, это произойдет 3 марта. Декларация доходов будет длиться до 3 мая 2021 г.

"Если жители не могут самостоятельно заполнить декларацию по интернету, им следует обратиться за помощью к консультантам ГНИ, например, по номеру 1882", – заметила специалист ГНИ.

Несмотря на то, что начинается декларация доходов за 2020 год, не все жители подали декларации за 2019 г. и не все вернули переплату подоходного налога.

Переплату жители могут вернуть за последние 5 лет, если они опоздают, то такой возможности у них не останется.

Данные ГНИ показали, что жители активно декларируют доходы, чтобы вернуть часть платы за страхование жизни, за ипотечный кредит, подоходный налог, за ремонт автомобиля, квартиры, услуги нянь.

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