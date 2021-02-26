Декларация доходов в этом году начинается с 1 марта.

"В этом году жители могли заполнять декларации с 1 января, но мы рекомендуем им не спешить, подождать, когда ГНИ заполнит предварительные декларации, внеся в них данные от третьих лиц, чтобы потом не пришлось уточнять данные декларации", – сообщает представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

На данный момент в базе данных есть информация из 97% источников третьих лиц о доходах и расходах жителей. Еще 3500 налогоплательщиков должны уточнить данные. ГНИ отдельным сообщением уведомит жителей об окончательной готовности системы, предварительно, это произойдет 3 марта. Декларация доходов будет длиться до 3 мая 2021 г.

"Если жители не могут самостоятельно заполнить декларацию по интернету, им следует обратиться за помощью к консультантам ГНИ, например, по номеру 1882", – заметила специалист ГНИ.

Несмотря на то, что начинается декларация доходов за 2020 год, не все жители подали декларации за 2019 г. и не все вернули переплату подоходного налога.

Переплату жители могут вернуть за последние 5 лет, если они опоздают, то такой возможности у них не останется.

Данные ГНИ показали, что жители активно декларируют доходы, чтобы вернуть часть платы за страхование жизни, за ипотечный кредит, подоходный налог, за ремонт автомобиля, квартиры, услуги нянь.