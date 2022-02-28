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В Литве снижается количество новых случаев COVID-19, улучшается ситуация в больницах, поэтому будут обсуждать отмену оставшихся ограничений, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
Medicininės veido kaukės
Medicininės veido kaukės
© „Camelia“

"Количество новых случаев сокращается, в больницах ситуация, кажется, также стабилизировалась за минувшие выходные, до этого наблюдался рост, но в выходные отмечается снижение (...), – сказала премьер.

По ее словам, ситуация со смертностью, "к сожалению, хуже", в среднем в сутки умирает 20-30 человек.

"Эта статистика еще неблагоприятная и не настраивает на оптимистический лад, но другие параметры, возможно, показывают, что можно говорить об оставшихся ограничениях, масках, квадратах", – сказала премьер.

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Она акцентировала, что в Литве осталось не так и много ограничений, связанных с коронавирусом, "Только дружелюбное предложение проветривать помещения и носить маски в закрытых помещениях".

"Я думаю, что сейчас это не самый главный вопрос", – подчеркнула она. Шимоните акцентировала, что показатель смертности относительно небольшой, хуже было бы, если бы большая часть общества не была привита.

По ее словам, вакцина "спасла многих людей", но каждый день еще фиксируют "достаточно большой показатель смертности", в основном – среди пожилых непривитых людей.

"Если бы представить, что было бы, если бы не было вакцины, то тогда умерло бы намного больше людей - не 20-30 в сутки, а 1000 или около того", – сказала Шимоните.

Глава Минздрава Арунас Дулькис подчеркнул, что третью неделю подряд снижается и заболеваемость среди врачей.

Сейчас в Литве жители в закрытых помещениях должны носить маски, а во время мероприятий - респираторы, ученики в школах также сидят в масках. В магазинах следят за потоком покупателей.

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