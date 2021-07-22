Отдохнуть в Смильтине каждый день на пароме едут тысячи клайпедчан и отдыхающих из других городов. Зимой большинство ездит в Морской музей и дельфинарий, а летом - на пляжи. Отдыхающих привлекает чистая вода и мягкий песок. Однако для получения статуса курорта песка и воды мало. Похоже, до появления нового курорта пройдет не год и не два, а может даже 10 лет.

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Депутат Кястутис Масюлис, поддерживающий идею основания курорта в Смильтине, сказал, что это место рядом с городом, с ним хорошее сообщение, там есть красивая природа, мое и песок, можно добыть геотермальную воду, но пока это запущенное место, которое больше напоминает Калининград, чем Ниду.

"Наши курорты сейчас переполнены, из-за этого растут цены, снижается качество, а часть людей просто больше не ездит на литовское взморье. Смильтине может стать еще одним курортом (...)", – сказал депутат, заметив, что развитие Смильтине тормозит бюрократия.

У Смильтине немало хозяев - Национальный парк Куршского залива, Клайпедский муниципалитет, Кретингское лесничество, ГК Kelių priežiūra.

В Смильтине место жительства декларировали 100 клайпедчан. Староста Смильтине Инга Дайлидене сказала, что жители давно просят привести это место в порядок. "Несколько лет назад мы просили муниципалитет привести в порядок дорогу. Но нам велели обращаться в лесничество. Мне кажется и сейчас остается в силе бюрократический взгляд – не мое, вот и не будут делать", - рассказала она, заметив, что эти разные хозяева Смильтине никак не могут договориться между собой, поэтому, например, не решается проблема туалетов и нехватки мусорных контейнеров.

Узнав о том, что снова говорят о курорте в Смильтине, глава дирекции Национального парка Куршского залива Аушра Фесер с улыбкой сказала: "Переправляешь на пароме, и никаким курортом не пахнет".

Здесь ничто не изменилось с советских времен, нет даже элементарных удобств - ни городского водопровода, ни канализации, об отоплении жители также заботятся сами. Поэтому Фесер считает, что даже с Калининградом сравнивать Смильтине несправедливо, там городки у моря ухоженные.

Но саму идею Фесер приветствует.

Однако самый большой тормоз в решении этого вопроса - Клайпедский муниципалитет.

В соответствии с постановлением правительства от 2006 г. в населенном пункте, претендующем на статус курорта, должны быть следующие инженерные сети и коммуникации: холодная и горячая вода, отопление; электричество и телекоммуникации; канализация; сеть дорог и тротуаров; система транспорта, гарантирующая сообщение; место зарядки электромобилей; велосипедные и пешеходные дорожки; общественные туалеты; пляжи, отвечающие требованиям министра здравоохранения; лыжные трассы или пристани или прогулочные тропы с арендой инвентаря; благоприятный для здоровья микроклимат; план гармоничного движения в городе со стоянками (Park & Ride, Bike & Ride), аренда велосипедов (Bike sharing), пункты ремонта велосипедов, места парковки велосипедов.

А главное - Клайпедский муниципалитет обязан утвердить новый план города, чтобы отделить Смильтине. Это не сделано и представляет самую большую проблему.

Кроме того, на курорте должна быть своя полиция и медучреждение. В данном случае полиция и поликлиника находятся в Клайпеде.