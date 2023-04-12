СМИ: согласно опросу треть россиян видят условия для нападения на страны Балтии

Согласно исследованию, которое цитирует портал, 12 проц. респондентов уже сейчас видели "однозначные" условия для начала вторжения, 22 проц. сказали, что они "скорее есть", 29 проц. – "скорее нет", 17 проц. - "однозначно нет", ровно столько же ответили "трудно сказать".

Согласно опубликованным Delfi результатам, 54 проц. граждан России оправдали бы так называемую "специальную военную операцию" против стран Балтии в случае угрозы нападения с их стороны, 21 проц. – в случае притеснений русскоязычного населения, 18 проц. – в случае определения руководства Литвы, Латвии и Эстонии как нацистского. 12 проц. одобрили бы вторжение в случае более тесного военно-политического сотрудничества с западными странами. "Ни при каких условиях" вторжение не одобрили бы 16 проц. опрошенных россиян.

На вопрос, при каких условиях они одобрили бы военную операцию для занятия территории Сувалкского коридора и соединения Калининградской области с Беларусью, 49 проц. респондентов ответили, что поддержали бы ее в случае нападения НАТО на эксклав России, 45 проц. – в случае нападения НАТО на Россию, 26 проц. – в случае угрозы НАТО для России, 25 проц. – в случае угрозы НАТО для Калининградской области. 24 проц. оправдали бы это в случае территориальной блокады Калининградской области, 17 проц. – не одобрили бы ни при каких условиях. Еще 14 проц. опрошенных россиян считали бы это надлежащим ответом на помощь Запада Украине.

Условия для вторжения с целью занятия Сувалкского коридора уже сейчас "однозначно видят" 10 проц. опрошенных, 22 проц. утверждают, что они "скорее есть", 30 проц. – "скорее нет", 22 проц. – "однозначно нет".

Полученный "Delfi" опрос проводился 6-19 марта, по телефону было опрошено 1,6 тыс. человек разного возраста и пола из разных регионов России, погрешность опроса не превышает 2,5 проц. Опрос репрезентативен.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас порталу сказал, что опросы, проводимые в авторитарных странах, следует оценивать с осторожностью, поскольку люди не обязательно раскрывают свое истинное мнение, опасаясь репрессий.