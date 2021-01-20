СМИ: работников аникщайского СПА привили благодаря политическим связям

По данным телевидения Info TV, привита и директор аникщайского СПА, и работники администрации, и повара. Учреждение сейчас не работает.

SPA Vilnius работают в трех городах – Вильнюсе, Друскининкай и Аникщай. Работники этого СПА были привиты на прошлой неделе.

Info TV сообщает, что перед тем как пойти в политику в 2004-2006 гг., нынешний министр социальной защиты и труда Моника Навицкене работала в компании Raminora, которая сейчас возглавляет SPA Vilnius Druskininkai. Нынешний глава этой компании - брат мужа Навицкене Рокас Навицкас.

"Вряд ли, это совпадение, тем более, когда знаешь, что главы компаний отвечают за составление списков и решение, кого и где надо прививать. Тем более, что это не первый случай, когда так или иначе участвуют руководители, – сказал бывший глава Минздрава Аурелиюс Верига.

Пресс-секретарь Навицкене Томас Каваляускас сказал Info TV, что это все происки оппозиции, не имеющие ничего общего с реальностью.

"Министр не составляет никакие списки и не устанавливает приоритеты. Кого и как прививать решает глава комиссии по управлению ЧП. Навицкене в своей деятельности руководствуется только западными стандартами прозрачности и этики. Поэтому такие рассуждения не только оскорбляют, но и огорчают", – сказал он.