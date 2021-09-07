СМИ Литвы призывают ведомства создать возможность освещать ситуацию на границе с Беларусью

В обращении к президенту Гитанасу Науседе, премьеру Ингриде Шимоните, Министерству внутренних дел и другим ведомствам СМИ утверждают, что запрет работать на границе "грубо нарушает право СМИ на получение и распространение информации по важным для общества вопросам о возвращении мигрантов, соблюдении прав человека".
"У литовских журналистов нет реальных возможностей проверить ни пропаганду белорусского режима, ни информацию, распространяемую ведомствами Литвы", – говорится в обращении, которое подписали в общей сложности девять СМИ.
"Мы требуем, чтобы МВД незамедлительно создало журналистам возможность работать в зоне действия Службы охраны государственной границы и патрулировать с пограничниками", – говорится в нем.
Журналисты получают от государственных ведомств объяснения, что доступ СМИ ограничен из-за опасности для журналистов, так как репортажи о ситуации на границе могут использоваться в целях враждебной пропаганды.
В письме СМИ говорится, что это неприемлемая позиция, которая в демократическом государстве не может быть основанием для ограничения свободы СМИ и права общества на беспристрастную информацию.
В документе говорится, что эта ситуация может только ухудшить в обществе атмосферу недоверия как к СМИ, так и к государственным ведомствам.
"Из-за отсутствия у журналистов возможности профессионально выполнять свои обязанности будет расти распространение недостоверной информации, пропаганды", – говорится в обращении.
Заявление подписали, новостные порталы Delfi.lt., 15min.lt., lrytas.lt и tv3.lt, Литовское национальное радио и телевидение (LRT), новостные агентства BNS и ELTA, медиагруппа Diena Media News и телеканал LNK.
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