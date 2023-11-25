СМИ: число миллиардеров в Литве удвоилось

По данным портала, компанию Nord Security, принадлежащую Tesonet, в 2023 г. оценили в 3 млрд. долларов, она привлекла инвестицию американского частного фонда Warburg Pincus на сумму 100 млн. долларов США.

Моцкус - единственный акционер MG grupė. Эта группа работает в 5 секторах: Apranga Group управляет больше чем 80 магазинами одежды, MV Group занимается производством и продажами продуктов и напитков, Darnu Group занимается недвижимостью и строительством, группе LNK принадлежат телеканалов.

В число миллиардеров входят председатель правления Avia Solutions Group (ASG) Гедиминас Жемялис, председатель правления Willgrow Миндаугас Райла и основатель Vilniaus prekyba Нериюс Нума. Всех их имущество в 2023 г. впервые превысило 2 млрд. евро – имущество Жемялиса оценивается в 2,45 млрд. евро, Райлы – 2,24 млрд. евро, Нумы – 2 млрд. евро.