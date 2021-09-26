По ее словам, несколько человек попытались покинуть центр и были задержаны. Сколько было задействовано правоохранителей, какие меры применялись против мигрантов - отвечено не было.
На видеозаписях, которые были записаны самими мигрантами, видно, что сотрудники Службы общественной безопасности применяют слезоточивый газ.
По ее словам, тяжело больной ребенок жил со своим отцом в стационарном здании центра, имел отдельную комнату с туалетом и душем. Остальные мигранты, семьи с детьми размещаются как в этом здании, так и в модульных домах.
Директор Центра приема беженцев Руклы Б. Бернотене сообщила, что сегодня утром жизнь мальчика 2010 года рождения оборвалась.
"Сегодня утром отец обратился к работнику и сообщил, что состояние здоровья ребенка ухудшилось. Наш сотрудник сразу же вызвал скорую помощь, которая отвезла ребенка вместе с отцом в медицинское учреждение, где позже, как выяснилось, ребенок скончался", - сказала Б. Бернотене, директор центра приема беженцев.
Она пояснила, что тяжелобольному ребенку и его отцу уделялось повышенное внимание.
"Этот ребенок прибыл с отцом в центр приема беженцев 6 августа. Его тут же перевезли с границы к нам, потому что ребенок инвалид, лежачий.
По словам отца, инвалидность является следствием травмы, полученной в стране происхождения год назад", - сказала Б. Бернотене.
По ее словам, персонал центра и медики оказывали регулярную помощь, а с отцом работал психолог.
"Мы все потрясены этой потерей и очень соболезнуем отцу в связи с потерей ребенка. В настоящее время отцу ребенка оказывается психологическая помощь, похороны мы берем на себя", - сказала Б. Бернотене.
Как сообщило сегодня Министерство социальной защиты и труда, ребенок 2010 года рождения, проживавший в Центре приема беженцев в Рукле, скончался в медицинском учреждении.
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