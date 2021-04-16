По ее сообщению, службы возобновляются "с учетом повышения количества людей, привитых и получивших иммунитет, а также решений вновь открыть различные учреждения".
В связи с выросшим в стране количеством новых случаев за 14 дней в некоторых районах страны мессы проводились без физического присутствия верующих.
Как отметила Конференция епископов, и далее в храмах остается обязательным соблюдение дистанции между молящимися, чтобы на одного человека приходилось не менее 15 кв. метров площади храма.
"Верующие обязаны и далее носить защитные маски, дезинфицировать руки и соблюдать прочие требования безопасности. В отдельных епископствах могут устанавливаться и дополнительные требования", – говорится в сообщении.
По причине пандемии коронавируса службы в присутствии верующих в Литве были остановлены 16 декабря, однако с середины февраля в большинстве самоуправлений они были возобновлены.
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