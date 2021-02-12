Службы с верующими в Литве возобновляются в среду

"Видя очень большую потребность людей в поддержании духовной жизни и укреплении их таким образом, мы считаем, что уже приближается время, когда при соблюдении всех требований безопасности c Пепельной среды (день начала Великого поста), 17 февраля, постепенно возобновится евхаристическое служение", – заявил в пятницу на пресс-конференции председатель Литовской конфедерации епископов, архиепископ Гинтарас Грушас.

Службы пока не будут возобновлены лишь в нескольких самоуправлениях с наибольшими показателями заболеваемости. Однако в большей части самоуправлений это произойдёт. Как сообщает Архиепархия Вильнюса, список самоуправлений будет регулярно оцениваться и обновляться. Службы не возобновятся в самоуправлениях, где заболеваемость на 100 тыс. жителей в течение 14 дней превышает 500 случаев. Там, где этот показатель составляет от 200 до 500 случаев, в службе смогут участвовать до 15 верующих. Если же показатель меньше 200 случаев, то ограничение по количеству людей не установлено, однако между людьми либо семьями должно быть расстояние в 2 метра, а также обеспечено не менее 20 кв. метров на человека либо семью.

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса службы с верующими были остановлены 16 декабря.