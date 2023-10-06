Службы готовятся к серьезным испытаниям: в выходные прогнозируют сильную бурю

"Прогноз погоды показывает, что самым сильным ветер в субботу ночью будет у моря, там будет дежурить больше всего бригад, как работников ESO, так и наших подрядчиков. Конечно, мы комплектуем большие команды и в других регионах. Работники будут готовы быстро реагировать на вызовы, устранять поломки и восстанавливать подачу электричества", - сказала пресс-секретарь ESO Раса Юодкене.

В пресс-релизе сказано, что для устранения поломок сформируют 150 бригад, работу будут курировать несколько десятков диспетчеров. С ними будут дежурить и газовщики, которые будут подключать генераторы.

ESO обращает внимание на то, что в первую очередь стараются восстановить подачу электричества стратегически важным учреждениям - больницам, пожарным, полицейским. Для этого используют генераторы, если починка сети занимает много времени.