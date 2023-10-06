Службы готовятся к серьезным испытаниям: в выходные прогнозируют сильную бурю

 
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Сильный ветер на этой неделе уже нанес немалый ущерб в регионах страны, а в выходные, как прогнозируют синоптики, больше всего неприятностей ждет жителей взморья. Energijos skirstymo operatorius (ESO) во всей стране укрепляет свои силы, чтобы после бури как можно скорее восстановить поставки электричества.

"Прогноз погоды показывает, что самым сильным ветер в субботу ночью будет у моря, там будет дежурить больше всего бригад, как работников ESO, так и наших подрядчиков. Конечно, мы комплектуем большие команды и в других регионах. Работники будут готовы быстро реагировать на вызовы, устранять поломки и восстанавливать подачу электричества", - сказала пресс-секретарь ESO Раса Юодкене.

В пресс-релизе сказано, что для устранения поломок сформируют 150 бригад, работу будут курировать несколько десятков диспетчеров. С ними будут дежурить и газовщики, которые будут подключать генераторы.

ESO обращает внимание на то, что в первую очередь стараются восстановить подачу электричества стратегически важным учреждениям - больницам, пожарным, полицейским. Для этого используют генераторы, если починка сети занимает много времени.

Больше работников будет работать и в центре обслуживания клиентов. ESO рекомендует фиксировать проблемы с поставками по интернету. Информация об авариях есть на карте ESO в интернете, поэтому перед тем как регистрировать поломку, проверьте, есть ли какая-то информация в интернете, может авария уже зарегистрирована.

По данным компании, большая часть поломок связана с падением на провода деревьев или их сучьев.

Синоптики прогнозируют сильный ветер, на западе Литвы скорость ветра достигнет 20-22 м/с. Около полуночи скорость увеличится до 24 м/с, а около 3 ч. ночи - до 26-28 м/с. В 5 ч. утра сильный ветер доберется до расейняй, Мариямполе и Шяуляй.

В субботу утром сильный ветер может нанести ущерб и в других районах Литвы: в Каунасе, Укмерге, Кедайняй, Висагинасе. Сообщается, что сильный ветер ожидается в субботу на всей территории Литвы до конца дня.

Важно не оставлять автомобили под деревьями, под линиями электропередач.

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