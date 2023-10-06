Службы готовятся к серьезным испытаниям: в выходные прогнозируют сильную бурю

"Прогноз погоды показывает, что самым сильным ветер в субботу ночью будет у моря, там будет дежурить больше всего бригад, как работников ESO, так и наших подрядчиков. Конечно, мы комплектуем большие команды и в других регионах. Работники будут готовы быстро реагировать на вызовы, устранять поломки и восстанавливать подачу электричества", - сказала пресс-секретарь ESO Раса Юодкене.
В пресс-релизе сказано, что для устранения поломок сформируют 150 бригад, работу будут курировать несколько десятков диспетчеров. С ними будут дежурить и газовщики, которые будут подключать генераторы.
ESO обращает внимание на то, что в первую очередь стараются восстановить подачу электричества стратегически важным учреждениям - больницам, пожарным, полицейским. Для этого используют генераторы, если починка сети занимает много времени.
Больше работников будет работать и в центре обслуживания клиентов. ESO рекомендует фиксировать проблемы с поставками по интернету. Информация об авариях есть на карте ESO в интернете, поэтому перед тем как регистрировать поломку, проверьте, есть ли какая-то информация в интернете, может авария уже зарегистрирована.
По данным компании, большая часть поломок связана с падением на провода деревьев или их сучьев.
Синоптики прогнозируют сильный ветер, на западе Литвы скорость ветра достигнет 20-22 м/с. Около полуночи скорость увеличится до 24 м/с, а около 3 ч. ночи - до 26-28 м/с. В 5 ч. утра сильный ветер доберется до расейняй, Мариямполе и Шяуляй.
В субботу утром сильный ветер может нанести ущерб и в других районах Литвы: в Каунасе, Укмерге, Кедайняй, Висагинасе. Сообщается, что сильный ветер ожидается в субботу на всей территории Литвы до конца дня.
Важно не оставлять автомобили под деревьями, под линиями электропередач.