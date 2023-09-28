Слова четвероклассника, попавшего из-за наркотиков в реанимацию поразили: есть 20 евро, покупаешь, сколько хочешь

Департамент по контролю над наркотиками и алкоголем отмечает, что за последние 4 года снизилось число школьников, курящих обычные сигареты, зато выросло количество детей, курящих электронные сигареты.

Некоторые политики хотят инициировать проверку школьников на предмет наличия запрещенных вещей, включая наркотики.

Министр образования Гинтаутас Якштас сказал, что в школах может появиться такая практика, если проверку будет проводить полиция, а не учителя, то права детей не будут нарушены.

Сейчас в Литве и в других странах Европы мафия "зарабатывает" на наркотиках.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что полиция "внимательно следит" за группировками.

Полиция признает, что немало несовершеннолетних, которые хотят дешево получить наркотики, играют в русскую рулетку, поскольку немногие из них точно знают, что именно они употребляют.