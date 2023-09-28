Слова четвероклассника, попавшего из-за наркотиков в реанимацию поразили: есть 20 евро, покупаешь, сколько хочешь

Департамент по контролю над наркотиками и алкоголем отмечает, что за последние 4 года снизилось число школьников, курящих обычные сигареты, зато выросло количество детей, курящих электронные сигареты.
Некоторые политики хотят инициировать проверку школьников на предмет наличия запрещенных вещей, включая наркотики.
Министр образования Гинтаутас Якштас сказал, что в школах может появиться такая практика, если проверку будет проводить полиция, а не учителя, то права детей не будут нарушены.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что полиция "внимательно следит" за группировками.
Полиция признает, что немало несовершеннолетних, которые хотят дешево получить наркотики, играют в русскую рулетку, поскольку немногие из них точно знают, что именно они употребляют.
Не так давно в центре внимания оказался вопрос участия школьников в распространении наркотиков. Портал 15min представил исследование и показал, что наркотики в Литве – доступный товар не только для взрослых, но и для детей. А госучреждения не представляют себе, каков масштаб этой проблемы.
Пожела заявил, что вопрос участия детей в распространении наркотиков должен быть адресован не только полиции, но и родителям, которые не интересуются, откуда у детей появляются большие деньги.
Итак, полиция "наблюдает", а каждую неделю из-за наркотиков в больницу попадает 1-2 ребенка.
Якштас считает, что контролем должна заниматься полиция, а не работники школ. По его словам, когда речь идет о наркотиках в школах, важно, чтобы дети были устойчивыми в этом вопросе, понимали, чем чревато употребление наркотиков.
Журналисты сообщают, что в 6 из 16 исследованных школ Шилутского района следы наркотиков были обнаружены еще в 2019 году. Тогда нашли следы марихуаны или синтетических наркотиков.
В прошлом году сообщалось что из 28 проверенных клайпедских школ, в 27 были найдены следы наркотиков – чаще всего дорогого и крепкого кокаина.
Заведующая отделения педиатрии Шилутской больницы Вайдилуте Интене не скрывает – несколько лет назад самой большой проблемой в районе был алкоголь, а сейчас – электронные сигареты.
Врачи реанимируют детей каждый месяц. Не всех привозят в коматозном состоянии, но от этого работы меньше не становится.
Последними пациентами были четвероклассник и девочка-подросток.
Врач признала, что когда четвероклассник пришел в себя, врачи пытались выяснить, откуда дети берут наркотики.
"Ой, доктор, никаких проблем, идешь в школу, если у тебя есть 20 евро - покупаешь, сколько хочешь..." – ответил ребенок.
"Мы взрослые, разини, если такие дети знают дорогу", – констатировала врач.
Она считает, что контроль со стороны полиции пошел бы на пользу.
"И вообще, чем больше контроля в этой сфере, тем лучше. Но очень важно просвещать людей, чтобы они знали об опасностях. Учителя в одиночку проблему не решат, это не их работа, учителя должны учить", – сказала Интене.