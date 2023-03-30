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Скульптуры, демонтированные в декабре 2022 года на Антакальнисском кладбище, будут переданы Грутскому парку, такое решение 29 марта принял Вильнюсский горсовет, сообщает портал madeinvilnius.lt.
Antakalnio kapinėse esančios sovietinės skulptūros
Antakalnio kapinėse esančios sovietinės skulptūros
© ELTA / Andrius Ufartas

Муниципалитет и компания Hesonos klubas заключат договор, по которому парк может экспонировать скульптуры минимум 20 лет. Право на стеллы остается за муниципалитетом.

Муниципалитет дал добро на демонтаж скульптур в июне 2022 года.

Это решение было обжаловано в Комитете по правам человека ООН. Временные меры защиты на скульптуры распространяются и сейчас.

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О временных мерах просили комитет заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле "Международного форума добрососедства", учрежденного Альгирдом Палецкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

"Решение совета о демонтаже временным мерам защиты не противоречит, поскольку стелы просто перевезут в другое место", – отмечает муниципалитет.

Сейчас стелы находятся на охраняемой площадке муниципальной компании Grinda.

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