Муниципалитет и компания Hesonos klubas заключат договор, по которому парк может экспонировать скульптуры минимум 20 лет. Право на стеллы остается за муниципалитетом.
Муниципалитет дал добро на демонтаж скульптур в июне 2022 года.
Это решение было обжаловано в Комитете по правам человека ООН. Временные меры защиты на скульптуры распространяются и сейчас.
О временных мерах просили комитет заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле "Международного форума добрососедства", учрежденного Альгирдом Палецкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.
"Решение совета о демонтаже временным мерам защиты не противоречит, поскольку стелы просто перевезут в другое место", – отмечает муниципалитет.
Сейчас стелы находятся на охраняемой площадке муниципальной компании Grinda.
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