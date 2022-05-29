Об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын, журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас.
Л. Тапинас работал корреспондентом газеты "Спортас" и журнала "Швитурис". В 1970 году окончил Вильнюсский университет по специальности журналист.
С 1971 года преподавал в Вильнюсском университете. В 1991 году он инициировал реорганизацию двух кафедр журналистики исторического факультета Вильнюсского университета в Институт журналистики, способствовал созданию факультета коммуникации Вильнюсского университета, а в 1991–1992 годах был директором института журналистики.
В 1992–1995 гг. Л. Тапинас был генеральным директором Литовского радио и телевидения.
В 1995 году он основал Центр журналистики и был его руководителем. Позже он был председателем Комиссии по этике литовских журналистов и издателей.
Л. Тапинас написал книги документальной прозы и очерков, удостоен ряда наград, в том числе премии правительства Литвы в области культуры и искусства.
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