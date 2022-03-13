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Поэт и переводчик Антанас Йонинас в воскресенье поделился печальным сообщением на своей странице в Facebook - скончался поэт Альгимантас Балтакис.
Альгимантас Балтакис (1930 г.р.) – классик нашей литературы, поэт, автор текстов, литературовед, переводчик и редактор, принадлежащий к так называемому поколению литовских поэтов "рожденных в тридцатых годах".
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