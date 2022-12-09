Художница родилась 4 апреля 1932 года в деревне Карцевишкяй Шилутского уезда, первые годы детства она провела в Литве, а после оккупации страны советской армией вместе с матерью переехала в Германию.

Густас жила в Берлине, где вместе с лауреатом Нобелевской премии Гюнтером Грассом и другими единомышленниками основала группу художников и поэтов Berliner Malerpoeten, организовала множество персональных и групповых выставок, издала более десяти сборников стихов, некоторые из которых также были переведены на литовский язык.

В соответствии с волей покойной похорон не будет, ее прах будет развеян над Балтийским морем.