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Поэтесса и художница Алдона Густас скончалась в четверг в Берлине в возрасте 91 года, сообщила BNS атташе по культуре Литвы в Германии Раса Бальчиконите.
Aldona Gustas
Aldona Gustas
© Johnas Coltonas / Browse Gallery

Художница родилась 4 апреля 1932 года в деревне Карцевишкяй Шилутского уезда, первые годы детства она провела в Литве, а после оккупации страны советской армией вместе с матерью переехала в Германию.

Густас жила в Берлине, где вместе с лауреатом Нобелевской премии Гюнтером Грассом и другими единомышленниками основала группу художников и поэтов Berliner Malerpoeten, организовала множество персональных и групповых выставок, издала более десяти сборников стихов, некоторые из которых также были переведены на литовский язык.

В соответствии с волей покойной похорон не будет, ее прах будет развеян над Балтийским морем.

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