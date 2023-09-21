Сколько времени в неделю обычно работают литовцы?

 
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ФОТО: Shutterstock

В 2022 году обычная рабочая неделя для людей в возрасте 20–64 лет в ЕС составила в среднем 37,5 часов. То есть меньше, чем у многих прописано в трудовых договорах. А в Литве?

Исследование, проведенное Еврокомиссией, показывает существенные различия между странами ЕС. Например, самая длинная рабочая неделя была зафиксирована в Греции (41,0 часа), Польше (40,4 часа), Румынии и Болгарии (по 40,2 часа).

Напротив, в Нидерландах была самая короткая рабочая неделя (33,2 часа), за ней следовали Германия (35,3 часа) и Дания (35,4 часа).

Литовцы работают 39,2 часа в неделю, латвийцы 39 часов, а вот эстонцам повезло - они работают на целый час меньше - 38 часов в неделю.

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