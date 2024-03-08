Скандал в Сантаришкской больнице: хирурга дискриминировали по половому признаку

Хирург неоднократно просила поменять ее график работы на более удобный, но ее просьбу выполнили лишь отчасти, а созданные условия все равно были неудобными. Поэтому врач обратилась в СКРВ.

Она указала в жалобе, что работает в сфере хирургии молочных желез в онкоотделении, часть времени она работает в НОИ, часть – консультирует в поликлинике. Врач хотела чаще оперировать с утра, как это делали мужчины-хирурги. По ее словам, утренние часы для операции лучше, как для врача, так и для пациента.

С июня она несколько раз просила составить график так, чтобы хотя бы два раза в неделю она могла работать по утрам, но ее просьбу не учли. Только в октябре ей назначили две утренние смены в неделю.