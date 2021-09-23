На этой неделе в черную зону вошли Вильнюс и Каунас.

Пока ситуация лучше всего в Расейнском районе - он единственный входит в красную зону C1. В ней показатель заболеваемости составляет 137 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, а доля положительных тестов – 2,5%.

В зону C2 входят пять муниципалитетов – Друскининкай, Паневежский район, Купишкский район, Аникщяйский район и Висагинас.

В Друскининкай показатель заболеваемости составил 195 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных тестов - 2,3%. В Паневежском районе – соответственно 159 и 2,1%, в Купишкском 156 и 4,9%.

В Аникщяйском районе ситуация похожая - 159 случаев и 3,8%, в Висагинасе - 177 и 2,6%.