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Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему ухудшается – растет число муниципалитетов в черной зоне в западной части страны. В черную зону попал и Бирштонас. На данный момент в Литве 7 черных зон COVID–19.
Statistikos departamento duomenys apie koronaviruso situaciją Lietuvoje rugsėjo 6 dieną.
Statistikos departamento duomenys apie koronaviruso situaciją Lietuvoje rugsėjo 6 dieną.
© Statistikos departamento nuotr.

В черной зоне по-прежнему находится Клайпеда на 100 000 жителей за 14 дней приходится 737 случаев коронавируса, доля положительных случаев составляет 7,8%.

В эту зону входит и Кретингский район - 520 случаев и 7,7%.

В черной зоне также Скуодасский район - 504 и 7,1%.

В Плунгеском районе на 100 000 жителей приходится 662 случая, доля положительных тестов составляет 12,1%.

В черной зоне и Ретавас - 697 случаев и 17,6%.

В Тельшяйском районе на 100 000 жителей за 14 дней приходится 570 случаев, доля положительных тестов составляет 8,4%.

Бирштонас в черную зону входит по число положительных тестов - 14,3%, а на 100 000 жителей приходится 372 случая.

Во всей Литве на 100 000 жителей за 14 дней приходится 317,4 случаев, а доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 5,7%. Литва входит в красную зону C3.

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