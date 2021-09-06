В черной зоне по-прежнему находится Клайпеда на 100 000 жителей за 14 дней приходится 737 случаев коронавируса, доля положительных случаев составляет 7,8%.

В эту зону входит и Кретингский район - 520 случаев и 7,7%.

В черной зоне также Скуодасский район - 504 и 7,1%.

В Плунгеском районе на 100 000 жителей приходится 662 случая, доля положительных тестов составляет 12,1%.

В черной зоне и Ретавас - 697 случаев и 17,6%.

В Тельшяйском районе на 100 000 жителей за 14 дней приходится 570 случаев, доля положительных тестов составляет 8,4%.

Бирштонас в черную зону входит по число положительных тестов - 14,3%, а на 100 000 жителей приходится 372 случая.

Во всей Литве на 100 000 жителей за 14 дней приходится 317,4 случаев, а доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 5,7%. Литва входит в красную зону C3.