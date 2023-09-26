Ситуация на рынке недвижимости в Литве: цены заморожены, покупать жилье для аренды невыгодно

Экономист банка Swedbank Витянис Шимкус сказал, что основная причина того, что жилье сейчас "не по карману" литовцам - это политика Европейского центробанка.
"У нас была высокая инфляция и, с учетом этой инфляции, ЕЦБ довольно быстро повышал процентную ставку. Переменная процентная ставка по кредитам быстро отразилась на ипотечных кредитах, это было одним из основных факторов, который сказался на доступности жилья", – сказал экономист.
Но, по его словам, есть и другие причины.
"После пандемии наблюдался высокий спрос на жилье, поэтому цены на недвижимость росли в уже в 2021-2022 гг. Сейчас рост цен замедлился, в некоторых сегментах даже остановился, но, по сравнению с допандемическим периодом, жилье в Вильнюсе и в других крупных городах стало намного дороже, чем прежде", – сказал Шимкус.
"Сейчас мы видим, что ЕЦБ дает сигнал - видимо процентная ставка больше не будет повышаться. Возможно, она останется на таком же уровне до конца года, если экономика не будет расти в Европе, то, можно надеяться, что в середине следующего года проценты начнут снижаться", – прогнозирует экономист.
Но, по его словам, есть и риск, что процентная ставка еще долго будет высокой.
Несмотря на то, что активность на рынке недвижимости в Литве снизилась, цены на жилье не снижаются. В Риге и Таллине за год цены упали на 10%.
"В Литве, если говорить о рынке первичного жилья, то застройщики не склонны снижать цены. Скорее всего, они будут привлекать клиентов какими-то скидками, местами для парковки, другими бонусами, но цены за кв. метр снижать не захотят. Коррекции, если у будут, то скорее в сфере вторичного жилья, которое покупают для инвестиции", – сказал Шимкус.
Правда, он сказал, что пока явных тенденций коррекции цен нет и на вторичном рынке, хотя инвестиции в жилье для аренды сейчас стали непривлекательными.
"Привлекательность таких инвестиций уменьшилась, равно как уменьшился и доход от аренды. Чистая прибыль составляет 5-6%, без учета всех сопутствующих расходов", – сказал экономист Swedbank.