Ситуация на рынке недвижимости в Литве: цены заморожены, покупать жилье для аренды невыгодно

Экономист банка Swedbank Витянис Шимкус сказал, что основная причина того, что жилье сейчас "не по карману" литовцам - это политика Европейского центробанка.

"У нас была высокая инфляция и, с учетом этой инфляции, ЕЦБ довольно быстро повышал процентную ставку. Переменная процентная ставка по кредитам быстро отразилась на ипотечных кредитах, это было одним из основных факторов, который сказался на доступности жилья", – сказал экономист.

Но, по его словам, есть и другие причины.

"После пандемии наблюдался высокий спрос на жилье, поэтому цены на недвижимость росли в уже в 2021-2022 гг. Сейчас рост цен замедлился, в некоторых сегментах даже остановился, но, по сравнению с допандемическим периодом, жилье в Вильнюсе и в других крупных городах стало намного дороже, чем прежде", – сказал Шимкус.