Ситуация на рынке аренды недвижимости в Литве напряженная: свое жилье купить могут не все, а арендовать непросто

По словам экспертов, представители страны должны были вчера думать о расширении предложений, инвестициях в муниципальное жилье, в социальное жилье, поскольку доступного жилья не хватает и жителям Литвы, кроме того, надо осознать, что война в Украине затянется, поэтому в нашей стране останется 10 000-30 000 человек, которые будут работать, им нужны нормальные условия.

Украинцы сейчас с трудом находят жилье для аренды. В этом плане есть немало проблем, поскольку многие владельцы жилья не хотят принимать жильцов с детьми и домашними животными.

Глава организации "Безопасный приют" (Saugus prieglobstis) Оливия Анашкинайте рассказала, что жилья для аренды не хватает, а некоторые владельцы не хотят сдавать жилье в аренду украинцам.

"Мы сталкиваемся с трудностями и чем дальше, тем больше. Недвижимость, что касается аренды, на самом деле "тает на глазах", найти жилье для украинцев становится сложнее. Некоторые люди боятся сдавать жилье украинцам, не знают, какие законы действуют. Количество арендуемого жилье сокращается", – сказала Анашкинайте.

Брокер Эймантас Думбрава отметил, что трудности с арендой есть и у литовцев. По сути, он считает, проблема в том, что спрос превышает предложение, но тут сказался и фактор переселения в Литву белорусов, работающих в сфере ИТ, это платежеспособные клиенты, они могут больше платить, платить вперед, оставлять залог.

"На рынке аренды жилья складывается такая же ситуация, как на рынке продажи. Снижается количество предложений. Поскольку стало меньше предложений, сузились возможности выбора или у людей нет столько денег, поэтому они ищут альтернативу - старые квартиры или жилье для аренды.

Большие города, особенно Вильнюс, растут. В первую очередь за счет приезжих из других регионов Литвы, в последнее время увеличился поток белорусов, а сейчас прибавились беженцы из Украины. Все это создает напряжение. SaВ январе в Вильнюсе можно было выбирать из 2500 квартир, сейчас свободных едва больше 400. Спрос уменьшился в 5 раз", – заметил Статулявичюс.

"Конечно, часть квартир передана украинцам безвозмездно. У меня есть друзья и коллеги, которые не сдают свои квартиры, а отдали украинцам, но для многих людей это важный источник доходов, поэтому они долго не смогут держать постояльцев бесплатно, попросят заплатить, хотя бы за коммунальные услуги, может, часть аренды, поэтому им понемногу придется платить. Вероятно, часть украинцев будет искать альтернативу, ведь некоторые из них неплатежеспособны или могут платить немного", – сказал специалист.

По словам Статулявичюса, рынок недвижимости инертный, поэтому в скором времени предложить новое жилье не смогут, строительство занимает 1,5-2 года. Он считает, что государство должно искать другие варианты, как в других странах, например, финансировать гостиницы, чтобы они были пригодны для жизни или переделывать административные и торговые помещения.

"Но мы понимаем, что в таком жилье можно жить недолго, до полугода, может, года. Если люди будут жить дольше, то нужно более приспособленное для этого жилье", – заметил Статулявичюс.

Он заметил, что война в Украине продолжается, а ООН прогнозирует, что число беженцев увеличится до 8 млн. человек. Сейчас - 5,2 млн.

Статулявичюс считает, что число беженцев в Литве достигнет 70 000-80 000 человек (сейчас 48 000). Это усилит напряжение на рынке.

"Мы должны планировать, что часть этих людей 10 000-30 000, останется у нас на несколько лет. Они пополнят наш рынок труда, это трудолюбивые люди, видно, что они намерены не просить, не ждать милостыни, а идти и платить за аренду, еду, жить максимально нормальной жизнью, какой жили в Украине. Но цифры немаленькие, а новы предложений жилья немного", - сказал он.

По его словам, в Литве много лет говорят о фондах муниципального жилья, но они так и не появились.

"Даже в Литве в очереди на получение социального жилья стоит немало людей. Не надо забывать о них. Думаю, надо предпринимать решительные меры и говорить о предложении жилья, о госзаказах на расширение жилплощадей", - сказал Статулявичюс.