Ситуация на границе с Беларусью стала более напряженной: в Литву пыталось пройти рекордное число мигрантов

Пограничники Друскининкай зафиксировали, как подозревают, нелегальное проникновение на территорию Литвы белорусского пограничника. В связи с этим было начато расследование.
С 19 октября на границе с Беларусью будет патрулировать французский вертолет с экипажем.
За минувшие сутки на территорию Литвы не впустили 149 мигрантов, которые пытались перейти границу в неположенном месте.
Еще 11 человек в понедельник находились на заставах, выясняется, как они попали в страну и могут ли их принять по гуманитарным причинам.
В воскресенье нелегально литовскую границу пытались перейти 93 мигранта, в субботу – 91, в пятницу – 35, в четверг – 55, в среду – 76, во вторник – 93.
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