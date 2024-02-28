Синоптики сообщают о резкой перемене, ждут хорошие новости

Во многих районах прогнозируют осадки, у моря дожди будут сильными. На западе прогнозируют туман. Днем будет 3-8 градусов тепла, а на юге местами до 9-11.

В ночь на четверг на большей части территории Литвы ожидаются дожди, больше всего осадков будет на востоке. Ночью местами прогнозируют туман и гололед. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг днем погода изменится, над Литвой усилится зона высокого атмосферного давления. Облака рассеются, ожидаются прояснения. Особых осадков не ожидается. Утро местами туман. Днем будет 3-8 градусов тепла.