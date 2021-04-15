Синоптики сообщают о потеплении: воздух прогреется до 18 градусов

На юго-востоке время от времени будут идти дожди. Прогнозируют неприятный северный, северо-восточный ветер. Местами порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Днем будет 7-12, на западе местами 13-14 градусов тепла.

Облачная погода ожидается и в пятницу. Практически повсюду пройдут дожди. Будет дуть неприятный северный, северо-восточный ветер. Ночью ожидается 0-5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

В выходные небо расчистится, станет теплее. Небольшой дождь прогнозируют только местами. Ночью будет 2-8 градусов тепла. В субботу днем воздух прогреется до 12-17, а в воскресенье до 13-18 градусов.