Синоптики снова прогнозируют перемены: сегодня последний такой день

 
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ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В среду погода в Литве будет относительно сухой. Страна остается в зоне более высокого атмосферного давления, особых осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла. В ночь на четверг осадков также не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг днем на западе пойдут дожди. Усилится ветер, воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.

В пятницу ночью во многих районах ожидаются дожди. Будет дуть северный, северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В пятницу днем во многих районах прогнозируют небольшие осадки, ветер усилится до 7-12 м/с. Днем будет 5-10 градусов тепла.

Согласно последним данным, в выходные ожидается дождливая погода. Будет дуть ветер, ночью чуть выше нуля, а днем 10-12 градусов тепла.

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