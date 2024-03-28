Синоптики: с каждым днем будет становиться все теплее

Осадки в основном будут небольшими, интенсивные дожди возможны на взморье. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

В ночь на пятницу осадки возможны во многих районах. Будет дуть юго-западный ветер. Ночь будет теплой – 3-8 градусов тепла.

В пятницу днем местами пройдут небольшие дожди. Ожидается сильный ветер. Днем будет 10-15 градусов тепла.

В ночь на субботу также ожидаются осадки, днем практически без дождя. Ночью температура составит 4-9, а днем 13-18 градусов тепла.