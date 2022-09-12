Синоптики рассказали о погоде на неделю: циклон принесет потепление

На востоке, на юге и в некоторых центральных районах пройдут небольшие дожди. Из-за облачности особого тепла не будет, воздух прогреется всего до 10–15 градусов тепла. На западе будет 16–18 градусов тепла.

Во вторник погодные условия изменятся, Литва ненадолго попадет в зону высокого давления. Ночью будет больше прояснений, вероятность осадков невелика, однако прогнозируют туман. Ночью будет 4–9 градусов, у моря 10 градусов тепла. Усиливающийся южный, юго-восточный ветер предупредит о приближении Атлантического циклона. Небо снова заволокут облака, после обеда на западе пройдут небольшие дожди. Этот циклон принесет в Литву потепление, воздух прогреется до 14–19 градусов, теплее будет на юго-западе страны.

В среду этот циклон охватит всю Литву. И ночью и днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 9–14, днем 16–19 градусов тепла, а на юге до 20-21 градуса.

В четверг циклон установится над Балтийским море, снова прогнозируют влажную погоду, однако будет тепло. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 9–14, днем 15–19 градусов тепла.

В пятницу погода почти не изменится. Ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди. Ночью будет 8–13 градусов тепла, а днем 13–18 градусов тепла.

В выходные погода будет ветреной, сырой и прохладной.