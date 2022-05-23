Синоптики рассказали, когда в Литве снова потеплеет

Во вторник ночью будет ясно. Без осадков. Утром будет 3–8 градусов тепла. В Вильнюском, Утенском и Алитусском округах на поверхности почвы заморозки до 0–2 градусов.

Во вторник днем ситуация мало изменится, однако с запада будет приближаться зона низкого давления. На востоке еще будет ясно, а на западе количество облаков увеличится. Осадков в этот день не прогнозируют. После обеда будет 17–22 градуса тепла.

В среду ночью погоду в Литве обусловит восточная зона циклона, придет потепление. Облачнее будет на взморье. В других районах также количество облаков увеличится. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном в Жемайтии. Ночью будет 8–13 градусов тепла.

В среду днем к Литве приблизится атмосферный фронт. На западе пройдут дожди, более интенсивные у моря. Воздух прогреется до 19–24 градусов, у моря до 16–18 градусов тепла.

В четверг над Литвой пройдет циклон. Во многих районах ожидаются дожди, они будут кратковременными. Утром будет 7–12, днем всего 13–18 градусов тепла.

В пятницу Литва окажется в западной части циклона. Будет облачно с прояснениями. во многих районах пройдут кратковременные дожди. Усилится ветер, местами до 15–20 м/с. Будет 6–11, в некоторых районах 10–15 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные будет сыро. Ветер успокоится, снова немного потеплеет.