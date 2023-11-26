Синоптики рассказали, какая погода ждет в начале недели

 
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ФОТО: Augustas Didžgalvis

В воскресенье погоду в Литве обусловит северо-западная часть удаляющегося циклона. На западе страны будет немало прояснений. Местами будет идти небольшой снег.

Местами дороги покроет гололед. Будет дуть несильный, но холодный ветер, поэтому на улице будет холодно. Днем будет от 1 градуса мороза у моря и до 6 на северо-западе страны в Зарасай и Рокишкисе.

В ночь на понедельник ситуация почти не изменится. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Небольшой снег возможен лишь местами. Утром будет 4–9, на севере до 10–12 градусов.

В понедельник днем небольшой снег возможен лишь местами. Будет дуть холодный северо-западный ветер. Днем будет от 1 градуса мороза у моря до 2–5 на востоке страны.

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