Синоптики рассказали, какая погода ждет в начале недели

Местами дороги покроет гололед. Будет дуть несильный, но холодный ветер, поэтому на улице будет холодно. Днем будет от 1 градуса мороза у моря и до 6 на северо-западе страны в Зарасай и Рокишкисе.

В ночь на понедельник ситуация почти не изменится. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Небольшой снег возможен лишь местами. Утром будет 4–9, на севере до 10–12 градусов.