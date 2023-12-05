Синоптики рассказали, где выпало больше всего снега

"С ночи в понедельник до утра во вторник (за 36 ч.) больше всего осадков выпало (снега и мокрого снега) в Венте (23,1 мм), Ниде (19,1 мм), Шилуте (12,9 мм), Клайпеде (12,5 мм), Пагегяй (12,1 мм) и Кретинге (10,7 мм)", – сообщили синоптики.

Самый толстый снежный покров образовался в западных и северо-восточных районах.

"В Таурагнай (Утенский район) толщина снежного покрова составила 30 см, Клайпеде – 29 см, Вежайчай – 28 см, Табокине (Биржайский район) – 27 см, Швенченисе – 26 см. В Рокишкисе, Шилуте и Ниде - 23–25 см (местами и больше)", – сообщили синоптики.

Меньше всего снега - 5 см – в Сувалькии, в Алитусском, Каунасском и Кедайянйском округах и южнее Паневежиса и Шяуляй.