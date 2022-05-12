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В четверг днем над Литвой быстро пройдет холодный атмосферный фронт, похолодает.
Синоптики прогнозируют осадки и похолодание
© DELFI / Karolina Pansevič

В первой половине дня будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами с грозами.

Во второй половине дня, начиная с запада, дожди прекратятся, облака рассеются. Будет дуть сильный и холодный ветер. Температура воздуха будет не больше 14-19 градусов, у моря до 11-13 градусов.

В ночь на пятницу увеличится давление. Будет малооблачно, без осадков. Утром будет 4-9 градусов тепла. В пятницу днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 14-19, на западе до 11-13 градусов.

В субботу придет циклон. Ночью на западе, а днем повсюду ожидаются дожди. Ночью будет 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

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