Синоптики представили прогноз погоды на последние дни декабря

На большей части территории страны местами из-за облаков будет выглядывать солнце, кое-где, в основном на востоке, ожидаются небольшие, кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. В Литву идет масса холодного воздуха, будет всего 0–5 градусов тепла, а вечером подморозит.

В ночь на четверг над Литвой пройдет область высокого атмосферного давления, поэтому ночью будет облачно с прояснениями, вероятность осадков невелика. Ночью будет 1–6 градусов мороза, у моря 0–1 градус тепла. Местами гололед.

В четверг с запада придет циклон, над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт. Небо заволокут темные облака, на большей части территории страны будет идти снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Будет дуть сильный южный ветер. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.