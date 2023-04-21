Синоптики представили новый прогноз: такие новости бывают нечасто

В ночь на субботу будет ясно. Без осадков. Температура опустится до 1–6 градусов тепла. На поверхности почвы заморозки до 0–5 градусов.

В субботу днем во многих районах погода будет ясной, только на востоке время от времени будут появляться облака. Однако осадков не ожидается. Днем будет 14–19, на западе 10–13 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет ясно. Вероятность осадков невелика. Утром будет 2–7 тепла, местами заморозки до 0–3 градусов.

В воскресенье днем приблизится зона низкого давления с атмосферным фронтом. Увеличится облачность. Осадков пока не ожидается. Днем будет 15 градусов тепла на востоке, в большинстве районов 16–19, а в Клайпедском и Таурагском до 20 градусов тепла.

В начале следующей недели вернутся осадки. Возможны грозы. Заморозков не будет, но и температура днем станет ниже, особенно во вторник.