Синоптики обещают потепление до 12 градусов, но есть и плохая новость

Небо будет серым, облачным. Небольшие прояснения возможны лишь на востоке. Особых осадков не ожидается. По утрам местами туман, кое-где гололед. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

В четверг ночью ситуация почти не изменится. Будет больше прояснений. Особых осадков не будет. Утром будет 0–5 градусов тепла. Холоднее будет на северо-востоке, теплее на юго-западе.