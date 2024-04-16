Синоптики информировали, где ночью были самые сильные заморозки

 
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Rudeninės šalnos
Rudeninės šalnos

Синоптики Литовской гидрометеорологической службы сообщают, что минувшей ночью заморозки фиксировались во многих районах Литвы.

"В понедельник в большинстве районов Литвы стояла ясная погода или же была небольшая облачность. Больше всего облаков было на северо-востоке страны. Осадков не было. Днем было 8–14 градусов. Вечером успокоился ветер.

Ночью почти на всей территории Литвы как на поверхности почвы, так и в воздухе. Самая низкая температура (на высоте 1,5 м) –3...+2°C, только в Ниде и Венте сохранилось тепло 3–5 градусов. На поверхности почвы заморозки начали формироваться (на высоте 5 см) в понедельник вечером, сразу, как только село солнце. Во многих местах было 0–6 градусов мороза.

Самой низкой температура в воздухе была в Шедуве (Радвилишкский район) - –2,7°C. на поверхности почвы холоднее всего было: в Молетай (–6,5°C), Аникщай (–6,4°), Шяуляй и Акмяне (–6,3°) и Шедуве (–6,2°)", – сообщили 16 апреля синоптики.

По их словам, самыми опасными заморозки были на севере и на востоке страны.

"Заморозков не было только в Ниде, Венте и в Лаздияй", – указали синоптики.

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