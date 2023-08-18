Синоптики два дня подряд фиксировали температурные рекорды

В Бирштонасе воздух прогрелся до 34,6°C. Рекорд был улучшен на 2,6 градуса. В 2022 г. 17 августа был установлен рекорд 32,0°C - он был установлен в Венте", – сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

Она обращает внимание на то, что в четверг в Литве фиксировали контрастную погоду.

"Вчера днем местами прошли небольшие дожди с грозами. Температурный контраст составил больше 10 градусов. На северо-западе Литвы было 23–29, а на юго-востоке – до 30–35 градусов", – писали синоптики.

Ночью местами прошли кратковременные дожди с грозами, а в Пакруоисе шел сильный дождь.

"Ночью температура была 15–20 градусов. Теплее всего ночью было в Алитусе 21,3°C", – сообщает ЛГМС.