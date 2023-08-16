Синоптик рассказала, какая погода ждет в оставшиеся дни недели

Синоптик сказала, что в четверг уже не будет такой жары, какая была в среду.

"В среду будет 30–35 градусов в большинстве районов. Только у моря, в западной части страны будет 27–29 градусов тепла. В четверг в некоторых районах ситуация уже улучшится. И 34–35 градусов будет только на юге, на юго-востоке страны. На остальной части страны будет 26–31 градус выше нуля", – заметила Григорянц.

По ее словам, и в другие дни будет жарко, но уже не 35 градусов.

Собеседница Delfi сказала, что погода изменится в воскресенье, в понедельник.

"Похоже, что в понедельник уже будет 21–26 градусов тепла", – сказала Григорянц.

По ее словам, в ближайшие дни возможны кратковременные дожди.

"В ближайшие дни осадков будет немного. В четверг днем осадки возможны на юге, на востоке страны. В пятницу и в субботу тоже местами пройдут небольшие дожди с грозами. В воскресенье осадков будет больше, они охватят большую часть территории страны. Дожди будут кратковременные, с грозами", – сказала Григорянц.