Синоптик: ожидается неприятная погода

Сакалаускас заметил, что в пятницу осадки возможны во многих районах.

"В пятницу над Литвой пройдет атмосферный фронт, поэтому будет сыро, во многих местах ожидаются осадки. Правда, дожди будут небольшими. Днем усилится западный ветер - до 7–12 м/с. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла", – сказал синоптик.

По его словам, в субботу также ожидается сырая погода.

"Ночью во многих районах, а днем местами пройдут дожди. Будет ветрено. Ночью будет 1-6 градусов тепла, а днем - 7–12 градусов выше нуля", – сказал Delfi Сакалаускас.

По его словам, в воскресенье будет немного прохладнее.