Силовые структуры Беларуси сообщили о задержании за "экстремизм" гражданки Литвы

Провластные источники РБ рассказали о задержании в Минске за "экстремизм" гражданки Литвы.

На "покаянном" видео, которое сопровождает циничный текст, женщина говорит, что является гражданкой Литвы, работает учительницей в одной из минских школ.

Она сообщила, "что дважды выходила на послевыборные акции протеста и читала деструктивные каналы".

По информации правозащитного центра "Весна", речь идет о 58-летней учительнице 173-й школы Минска Елене Цимбалист.