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Официальный канал главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) РБ выложил "покаянное" видео с 58-летней женщиной, которая работает учительницей, сообщил канал "Позiрк. Навiны пра Беларусь"
Силовые структуры Беларуси сообщили о задержании за "экстремизм" гражданки Литвы
© Социальные сети

Провластные источники РБ рассказали о задержании в Минске за "экстремизм" гражданки Литвы.

На "покаянном" видео, которое сопровождает циничный текст, женщина говорит, что является гражданкой Литвы, работает учительницей в одной из минских школ.

Она сообщила, "что дважды выходила на послевыборные акции протеста и читала деструктивные каналы".

По информации правозащитного центра "Весна", речь идет о 58-летней учительнице 173-й школы Минска Елене Цимбалист.

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