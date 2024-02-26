Швенченене, оговорившая Литву в России и Беларуси, не понимает, в чем ее обвиняют

Юрайтис перед заседанием попросил суд присовокупить к делу некоторые документы, например, удостоверение журналиста, договор о волонтерской деятельности. Судья Миндаугас Повиланскас принял эти документы.
Прокурор Савицкас огласил сокращенную версию обвинительного акта, после чего адвокат Швенченене Светлана Найденко заявила, что ее подзащитная не понимает, в чем ее обвиняют, поэтому надо зачитать акт полностью.
"Мне не понятна суть обвинений. (...) Прошу огласить весь акт, может, тогда мы поймем, в чем нас обвиняют", – сказала Швенченене.
Судья отметил, что, согласно материалам дела, обвиняемых ознакомили с обвинениями, а Валерию Иванову был вручен обвинительный акт на русском языке. Судья разрешил Савицкасу представить сокращенный вариант обвинительного акта.
Прокурор указал, что Швенченене и Юрайтиса обвиняют ц том, что они, действуя в группе, помогали российским и белорусским организациям действовать против Литвы. Он упомянул о неоднократных поездках обвиняемых в Беларусь, где они участвовали в организованных Беларусью и Россией форумах.
Юрайтис и Швенченене в июле 2022 г. учредили организацию "Международный форум добрососедства". Потом ездили в Россию и Беларусь, участвовали там в пресс-конференциях, на которых рассказывали, как плохо живет Литва, что власть в Литве нелегитимная, призывали к завязыванию тесных отношений с Москвой и Минском.
"Знаете, у нас есть фашисты. Они есть в каждой стране... люди живут разные (…) Есть те, кто поддерживает линию бандеровцев, есть фашисты. Лично я получала, получаю письма, сообщения из этой группы, поддерживающей Украину, Бандеру. Да, с угрозами", – сказала она в июле 2022 г. в Москве, отвечая на вопрос о враждебности литовского народа к русским.
По словам Савицкаса, Швенчене еи Юрайтис встречались также с представителями белорусского режима, которые подпадают под санкции Евросоюза.
Во время поездок в Беларусь обвиняемые посещали Островецкую АЭС.
Швенченене также обвиняют в публичном одобрении международных преступлений, преступлений СССР, их отрицании и умалении их значения. В этом обвиняют и Иванова.
Согласно материалам дела, вместе с Ивановым в начале 2023 г. Швенченене участвовала в передаче о 13 января.
"Это вопрос совести людей сказать, что у высказывания "свои стреляли в своих", за которое серьезно пострадал Палецкис, есть серьезное основание", – сказала Эрика Швенченене в передаче у Казимераса Юрайтиса на Youtube. Участники передачи согласились с ней, сказали, что даже не сомневаются в этом.
В передаче говорили и с Валерием Ивановым, лидером "Единства", организации, которая пыталась совершить переворот в молодом Литовском государстве. Он рассказывал о том, что были привезены "дополнительные трупы".
Все обвиняемые – Швенченене, Юрайтис и Иванов – 26 февраля заявили, что не признают свою вину.
"Я не признаю свою вину и не понимаю, в чем меня обвиняют", – заявила Швенченене.
Юрайтис заявил, что в Беларуси он просто напросто выполнял работу журналиста.
Все трое обвиняемых сказали, что дадут показания только после всех свидетелей.
В ноябре 2023 года сообщалось, что Департамент миграции Литвы упразднил постоянный вид на жительства Иванова. "На том основании, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности и своими действиями поддерживает и распространяет российскую пропаганду", - указали представители ДМ. Иванов обжаловал это решение.
Delfi напоминает, что, в соответствии с УК ЛР, за помощь другим странам в действиях против Литвы грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. В деле 28 томов.