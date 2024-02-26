Швенченене, оговорившая Литву в России и Беларуси, не понимает, в чем ее обвиняют

 
ELTA
Гитис Панкунас
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Erika Švenčionienė
Erika Švenčionienė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Вильнюсский окружной суд 26 февраля приступил к слушаниям по делу о действии против Литвы и публичном одобрении международных преступлений. Прокурор Редас Савицкас указал, что обвиняемые Эрика Швенченене и Казимерас Юрайтис ездили в Беларусь, где участвовали в разных мероприятиях, организованных Беларусью и Россией, публично поддерживали политику этих стран и ставили под вопрос легитимность литовского парламента.

Юрайтис перед заседанием попросил суд присовокупить к делу некоторые документы, например, удостоверение журналиста, договор о волонтерской деятельности. Судья Миндаугас Повиланскас принял эти документы.

Прокурор Савицкас огласил сокращенную версию обвинительного акта, после чего адвокат Швенченене Светлана Найденко заявила, что ее подзащитная не понимает, в чем ее обвиняют, поэтому надо зачитать акт полностью.

"Мне не понятна суть обвинений. (...) Прошу огласить весь акт, может, тогда мы поймем, в чем нас обвиняют", – сказала Швенченене.

Судья отметил, что, согласно материалам дела, обвиняемых ознакомили с обвинениями, а Валерию Иванову был вручен обвинительный акт на русском языке. Судья разрешил Савицкасу представить сокращенный вариант обвинительного акта.

Прокурор указал, что Швенченене и Юрайтиса обвиняют ц том, что они, действуя в группе, помогали российским и белорусским организациям действовать против Литвы. Он упомянул о неоднократных поездках обвиняемых в Беларусь, где они участвовали в организованных Беларусью и Россией форумах.

Юрайтис и Швенченене в июле 2022 г. учредили организацию "Международный форум добрососедства". Потом ездили в Россию и Беларусь, участвовали там в пресс-конференциях, на которых рассказывали, как плохо живет Литва, что власть в Литве нелегитимная, призывали к завязыванию тесных отношений с Москвой и Минском.

"Знаете, у нас есть фашисты. Они есть в каждой стране... люди живут разные (…) Есть те, кто поддерживает линию бандеровцев, есть фашисты. Лично я получала, получаю письма, сообщения из этой группы, поддерживающей Украину, Бандеру. Да, с угрозами", – сказала она в июле 2022 г. в Москве, отвечая на вопрос о враждебности литовского народа к русским.

По словам Савицкаса, Швенчене еи Юрайтис встречались также с представителями белорусского режима, которые подпадают под санкции Евросоюза.

Kazimieras Juraitis

Во время поездок в Беларусь обвиняемые посещали Островецкую АЭС.

Швенченене также обвиняют в публичном одобрении международных преступлений, преступлений СССР, их отрицании и умалении их значения. В этом обвиняют и Иванова.

Согласно материалам дела, вместе с Ивановым в начале 2023 г. Швенченене участвовала в передаче о 13 января.

"Это вопрос совести людей сказать, что у высказывания "свои стреляли в своих", за которое серьезно пострадал Палецкис, есть серьезное основание", – сказала Эрика Швенченене в передаче у Казимераса Юрайтиса на Youtube. Участники передачи согласились с ней, сказали, что даже не сомневаются в этом.

В передаче говорили и с Валерием Ивановым, лидером "Единства", организации, которая пыталась совершить переворот в молодом Литовском государстве. Он рассказывал о том, что были привезены "дополнительные трупы".

Все обвиняемые – Швенченене, Юрайтис и Иванов – 26 февраля заявили, что не признают свою вину.

"Я не признаю свою вину и не понимаю, в чем меня обвиняют", – заявила Швенченене.

Юрайтис заявил, что в Беларуси он просто напросто выполнял работу журналиста.

Все трое обвиняемых сказали, что дадут показания только после всех свидетелей.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Департамент миграции Литвы упразднил постоянный вид на жительства Иванова. "На том основании, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности и своими действиями поддерживает и распространяет российскую пропаганду", - указали представители ДМ. Иванов обжаловал это решение.

Delfi напоминает, что, в соответствии с УК ЛР, за помощь другим странам в действиях против Литвы грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. В деле 28 томов.

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