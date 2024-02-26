Швенченене, оговорившая Литву в России и Беларуси, не понимает, в чем ее обвиняют

Прокурор указал, что Швенченене и Юрайтиса обвиняют ц том, что они, действуя в группе, помогали российским и белорусским организациям действовать против Литвы . Он упомянул о неоднократных поездках обвиняемых в Беларусь, где они участвовали в организованных Беларусью и Россией форумах.

Судья отметил, что, согласно материалам дела, обвиняемых ознакомили с обвинениями, а Валерию Иванову был вручен обвинительный акт на русском языке. Судья разрешил Савицкасу представить сокращенный вариант обвинительного акта.

"Мне не понятна суть обвинений. (...) Прошу огласить весь акт, может, тогда мы поймем, в чем нас обвиняют", – сказала Швенченене.

Прокурор Савицкас огласил сокращенную версию обвинительного акта, после чего адвокат Швенченене Светлана Найденко заявила, что ее подзащитная не понимает, в чем ее обвиняют, поэтому надо зачитать акт полностью.

Юрайтис перед заседанием попросил суд присовокупить к делу некоторые документы, например, удостоверение журналиста, договор о волонтерской деятельности. Судья Миндаугас Повиланскас принял эти документы.

Юрайтис и Швенченене в июле 2022 г. учредили организацию "Международный форум добрососедства". Потом ездили в Россию и Беларусь, участвовали там в пресс-конференциях, на которых рассказывали, как плохо живет Литва, что власть в Литве нелегитимная, призывали к завязыванию тесных отношений с Москвой и Минском.

"Знаете, у нас есть фашисты. Они есть в каждой стране... люди живут разные (…) Есть те, кто поддерживает линию бандеровцев, есть фашисты. Лично я получала, получаю письма, сообщения из этой группы, поддерживающей Украину, Бандеру. Да, с угрозами", – сказала она в июле 2022 г. в Москве, отвечая на вопрос о враждебности литовского народа к русским.

По словам Савицкаса, Швенчене еи Юрайтис встречались также с представителями белорусского режима, которые подпадают под санкции Евросоюза.

Во время поездок в Беларусь обвиняемые посещали Островецкую АЭС.