Штраф за вождение в нетрезвом состоянии - 100 000 евро: исключение или правило?

"По жесткости воздействия и не только штрафов в случае, если в организме водителя бывает не больше 1,5 промилле, тут у нас нет уголовной ответственности. Но у нас есть такой момент - жесткие меры. У нас на АЗС не продают алкоголь, но водителей это не останавливает, а в Латвии и Польше это свободно. Мы ограничиваем часы продажи алкоголя, но у поляков и латышей этого то же нет. Мы много запрещаем, наказываем, но я вижу одну проблему – наши политики, принимая какие-то соглашения, в связи с внешней политикой, образованием, иногда, не зависимо от их политических взглядов, должны договариваться о каком-то долгосрочном решении, чтобы и после смены власти была какая-то последовательность, чтобы им не пришлось потом удивлять избирателей, потому что потом всякие колебания ни к чему хорошему не приводят. Посмотрите, как обстоят дела, точно ли потребление алкоголя снижается? Не блеф ли это? Реальна ли представленная статистика. Я не верю", – сказал адвокат.