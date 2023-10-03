Штраф за вождение в нетрезвом состоянии - 100 000 евро: исключение или правило?

Такую сумму должен заплатить водитель, поскольку, как выяснилось, он нарушил ПДД на чужом автомобиле, поэтому авто не могут конфисковать. Сформирует ли этот случай новую практику или такое дело – всего лишь редкое исключение? Почему пьяных водителей не останавливают большие штрафы, конфискация автомобилей, об этом на LNK говорили с адвокатом Арнасом Палюкенасом.
Адвокат сказал, что сумма может удивлять, но речь идет о последовательной практике.
"В уголовных делах наказание - отдельный институт, мера воздействия - отдельный институт. Если мы говорим о наказании, поскольку я знаю, что кассационная жалоба была подана в Верховный суд на том основании, что это двойное наказание. Но это не наказание, это мера воздействия. Лишение водительского удостоверения – и как мера воздействия – конфискация транспортного средства", – заметил Палюкенас.
Он обратил внимание на то, что конфисковать автомобиль невозможно, если человек, который совершил нарушение, не является его владельцем. По словам адвоката, такая практика не применяется, поскольку это был бы огромный ущерб для работодателей и других лиц.
По словам Палюкенаса, юридически такая практика не применяется, не конфискуют транспортное средство вне зависимости от его владельца.
"Возьмем транспортную компанию, тягач, представьте себе, сколько сотен тысяч работодатель заплатил за него. Честной ли была конфискация такого транспорта, если тягач стоит 600 000–700 000? Поэтому, чтобы человек не избежал ответственности, эти деньги взыскивают с виновника. Кстати, в вышеупомянутом деле, я его читал, суд первой инстанции приговорил к конфискации части стоимости. Так суд тоже может поступить. На это может повлиять материальное положение человека", – сказал Палюкенас.
На вопрос, часто ли бывают такие случаи, когда конфискуют не автомобиль, а его стоимость, он сказал, что такое случается. Но он отметил, что в конкретном случае речь идет о двух нарушениях, поэтому человека приговорили к90 суткам ареста и лишению прав с конфискацией стоимости автомобиля.
"Общество думает, что мы берем пример с Финляндии, где ответственность за нарушение ПДД зависит от финансового положения нарушителя, но это не так, это мера уголовного воздействия - конфискация", – подчеркнул Палюкенас.
По его словам, в контексте других стран Литва очень жестко наказывает пьяных водителей, но каков результат этого, это вопрос.
"По жесткости воздействия и не только штрафов в случае, если в организме водителя бывает не больше 1,5 промилле, тут у нас нет уголовной ответственности. Но у нас есть такой момент - жесткие меры. У нас на АЗС не продают алкоголь, но водителей это не останавливает, а в Латвии и Польше это свободно. Мы ограничиваем часы продажи алкоголя, но у поляков и латышей этого то же нет. Мы много запрещаем, наказываем, но я вижу одну проблему – наши политики, принимая какие-то соглашения, в связи с внешней политикой, образованием, иногда, не зависимо от их политических взглядов, должны договариваться о каком-то долгосрочном решении, чтобы и после смены власти была какая-то последовательность, чтобы им не пришлось потом удивлять избирателей, потому что потом всякие колебания ни к чему хорошему не приводят. Посмотрите, как обстоят дела, точно ли потребление алкоголя снижается? Не блеф ли это? Реальна ли представленная статистика. Я не верю", – сказал адвокат.