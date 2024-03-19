Школа приспустила флаги в знак протеста против промежуточных экзаменов

"Наша акция протеста мирная и объединяющая, а приспущенные флаги - знак траура. Сегодня мы в трауре, ведь у нас на глазах в определенном смысле умирает человечность, отношение к школьнику, учителю, к экзамену, к выбору, наконец, к науке", – сказала директор школы Рута Шалкаускене.
Первым об этом протесте сообщил портал lrt.lt.
Директор сказала, что акция проходит по инициативе школьной общины.
"Надо признать и констатировать факт, что то, что мы называем промежуточными экзаменами - полное недоразумение во всех смыслах – как с научной точки зрения, так с точки зрения формата, формулирования заданий, подготовки к проведению. Жаль, грустно видеть то, что сейчас происходит в Литве в сфере образования, и как, если цитировать министра, проводят еще один эксперимент над людьми", – сказала Шалкаускене.
По ее словам, отдельная тема, как это скажется на 11-классниках психологически.
"Эти последствия, эти, так называемые эксперименты министра, будут иметь долгосрочные последствия. (…) Эмоциональное состояние еще долго будет давать о себе знать. Способные, мотивированные ученики после экзамена говорят: "Как такое возможно? Как можно давать то, чему нас не учили? Как можно так формулировать задания? Зачем мне нужен этот предмет? Что происходит?".
И это говорят люди, которые честно идут сдавать экзамен, у которых есть поддержка. Первое, что приходит на ум - это неуважение к ученику и учителю, который учит ученика, учит его учиться, делать выбор, учит мыслить, это печально", – заметила Шалкаускене.
За промежуточный экзамен можно получить до 40% окончательных оценочных баллов на экзамене, которых достаточно для сдачи экзамена. Те, кто не удовлетворен полученным баллом, смогут пересдать экзамен.