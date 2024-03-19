Школа приспустила флаги в знак протеста против промежуточных экзаменов

"Наша акция протеста мирная и объединяющая, а приспущенные флаги - знак траура. Сегодня мы в трауре, ведь у нас на глазах в определенном смысле умирает человечность, отношение к школьнику, учителю, к экзамену, к выбору, наконец, к науке", – сказала директор школы Рута Шалкаускене.

Первым об этом протесте сообщил портал lrt.lt.

Директор сказала, что акция проходит по инициативе школьной общины.

"Надо признать и констатировать факт, что то, что мы называем промежуточными экзаменами - полное недоразумение во всех смыслах – как с научной точки зрения, так с точки зрения формата, формулирования заданий, подготовки к проведению. Жаль, грустно видеть то, что сейчас происходит в Литве в сфере образования, и как, если цитировать министра, проводят еще один эксперимент над людьми", – сказала Шалкаускене.

По ее словам, отдельная тема, как это скажется на 11-классниках психологически.