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Несмотря на то, что число новых случаев коронавируса сейчас в Литве невелико, и вся Литва находится в "зеленой" зоне, премьер-министр Ингрида Шимоните предполагает, что в скором времени этот показатель начнет расти. Об этом она упомянула в пятницу, в интервью на LRT.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

Несмотря на всеобщее ожидание, до 6 июля не удалось привить 70% взрослого населения страны. Шимоните в пятницу сказала, что если до осени не удастся добиться этого показателя, осень будет невеселой.

"Я бы очень хотела, чтобы иммунитет общества был достигнут до осени. В противном случае, думаю, осень будет неприятной", – сказала она.

По ее прогнозам, в скором времени количество новых случаев начнет расти.

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"Скорее всего, в ближайшее время число новых случаев начет расти. Основной вопрос – когда начнет чувствоваться напряжения в больницах. Сам рост - не проблема", – сказала премьер.

Delfi напоминает, что в среду Шимоните призывала жителей прививаться. Она заявила, что улучшение эпидемиологической ситуации застопорилось.

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