Такая надпись 15 мая высвечивается на табло над дорогой в Вильнюсе, а мэр поделился фотографией этого табло в Facebook.

"Встречаем гостей Вильнюса. Всем хорошей субботы", – писал Шимашюс. Это реакция на идею организаторов "Марша в защиту семей", которые убеждены, что законы, принимаемые действующей властью, ставят под угрозу существование традиционных семей. Кроме того, организаторы марша выступают против закона о партнерстве.

Колонна машин из Клайпеды, выехавшая в Вильнюс, куда скромнее, чем планировали организаторы.

В Клайпеде пресс-секретарь полиции Андромеда Грауслене сказала Delfi, что из портового города выехали 200 автомобилей, из Плунге – 75, из Гаргждай – 50, из Кретинги – 72, из Паланги – 15, из Скуосаса – 7.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис информировал, что сейчас со всех округов съехалось 1800 автомобилей. В Каунасе их около 100, в Паневежисе – 300. Пресс-сектретарь Алитусской полиции сказала, что из города выехали 119 автомобилей, автобус и 20 мотоциклистов. Полиция Мариямполе сообщила о 216 автомобилях, 2 автобусах и 61 мотоцикле (всего выехали 639 человек).